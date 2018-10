Spezia, nelle prossime ore valutate le condizioni di Okereke e Crimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dalla doppia affermazione contro Carpi e Livorno, con conseguente terzo posto in classifica conquistato, lo Spezia di mister Marino è tornato questo pomeriggio ad allenarsi al 'Comunale' di Follo. La seduta odierna è stata modulata tra palestra e rettangolo verde, con la squadra che sul manto erboso del 'centrale' ha svolto un'intensa partitella su metà campo, concludendo con un breve lavoro atletico. Si è rivisto a Follo Giuseppe Mastinu, che è tornato ad indossare le scarpette da calcio, proseguendo nel personale programma di recupero; lavoro dedicato anche per Galabinov e Pierini, mentre De Col è tornato a lavorare, sebbene parzialmente, con il gruppo. Saranno invece valutati nelle prossime ore, attraverso opportuni esami strumentali, le condizioni di Okereke e Crimi, entrambi goleador in quel di Livorno, usciti dal 'Picchi' con qualche acciacco.