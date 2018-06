Spezia, non solo Zanetti: piace anche Tait del Sudtirol

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Non c'è solo l'allenatore Paolo Zanetti nel mirino dello Spezia in casa Sudtirol. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it infatti il club ligure sarebbe interessato anche a Fabian Tait, difensore classe '93, e avrebbe mosso passi concreti per portare i due protagonisti della stagione degli altoatesini in Liguria.