Spezia, offerto Gilardino. Ma il suo ingaggio è un ostacolo

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX l'attaccante Alberto Gilardino sarebbe stato offerto allo Spezia. Il calciatore non ha infatti intenzione di smettere e sta cercando una squadra in cui continuare dopo le deludenti esperienze di Empoli e Pescara nell'ultimo anno. L'ingaggio del calciatore però è troppo elevato per i parametri del club ligure e per questo al momento non può essere avviata alcuna trattativa.