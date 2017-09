Spezia, per il centrocampo spunta Pessina

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Lo Spezia sta cercando di regalare al neo tecnico Fabio Gallo uno dei protagonisti del Como dell'ultima stagione. Si tratta del regista Matteo Pessina, classe '97 autore di nove reti in 35 presenze in campionato. Il giocatore, di proprietà del Milan, dovrebbe passare all'Atalanta nell'ambito della trattativa per Andrea Conti. Gli orobici poi lo presterebbero ai liguri per farlo crescere e maturare come riporta La Gazzetta dello Sport.