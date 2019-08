© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia per rinforzare il reparto offensivo con un centravanti guarda ai giocatori in uscita dai club emiliani. Il sogno è rappresentato da Gabriele Moncini della SPAL, che ha un ingaggio abbordabile, che però vorrebbe misurarsi con la massima serie dopo aver brillato negli ultimi mesi in Serie B vestendo la maglia del Cittadella. Anche il club estense avrebbe intenzione di dargli una chance – tanto che sta cercando di piazzare Alberto Paloschi altrove – e questo complica ulteriormente le trattative.

Lo riferisce Cittadellaspezia.com spiegando che sul taccuino del direttore sportivo Guido Angelozzi ci sono anche altri due attaccanti emiliani come Fabio Ceravolo del Parma e Diego Falcinelli del Bologna che però hanno ingaggi attorno al milione che non sono alla portata del club ligure nonostante gli ottimi rapporti fra Angelozzi e le dirigenze dei due club. Sullo sfondo infine c'è anche il nome di Stefano Pettinari del Lecce.