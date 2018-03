Spezia, prolungamento di un anno per Bolzoni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con la 20^ presenza con la maglia dello Spezia per Francesco Bolzoni è scattato il prolungamento di una ulteriore stagione del contratto fra il centrocampista e il club aquilotto. L'ex Palermo, come riporta Il Secolo XIX, per festeggiare ha portato ieri sera a cena l'intera squadra in un ristorante di Forte dei Marmi.