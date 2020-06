Spezia, Ragusa: "Fondamentale iniziare con i 3 punti. Spero di chiudere la stagione al meglio"

L’attaccante dello Spezia Antonino Ragusa ha parlato del suo ottimo inizio dopo il lockdown con la rete, l’ottava in campionato, che ha regalato il successo contro l’Empoli: “Il campo è mancato tantissimo, sentire l'erba e la palla specialmente, ma con lo staff siamo riusciti ad organizzarci benissimo, secondo un programma quotidiano. Contro l’Empoli la sfida è stata equilibrata, noi abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato giocando la palla e riuscendo a essere aggressivi in avanti. Poi col tempo migliorerà anche la condizione fisica, ma c’era tantissima voglia di ricominciare e riprendere con una vittoria è stato fondamentale. - continua Ragusa a Cittadellaspezia.com - Finora non posso che ringraziare la società e tutti gli spezzini per come mi hanno accolto. Mi sto trovando benissimo e spero di concludere nel migliore dei modi la stagione. Poi non so cosa mi riserverà il futuro. Chievo? Sono legato a Verona da bellissimi ricordi, lo scorso anno ho conquistato la promozione con l’Hellas. Loro sono una squadra forte e sono certo che sarà una bellissima sfida”.