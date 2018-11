Spezia, Ricci: "Bei ricordi di Salerno ma voglio vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mi aspetto una partita difficile. Giocare a Salerno non è mai facile, c'è una piazza calda e loro sono reduci da una sconfitta a Venezia: ce la metteremo tutta per vincere, ma sono sicuro che se scenderemo in campo con determinazione avremmo un buon risultato. Sarà bello giocare lì perché ho un buon ricordo della mia esperienza, però la mia priorità è quella di portare a casa punti", è questo il pensiero di Mattero Ricci, centrocampista dello Spezia ed ex della Salernitana prossimo avversario della formazione di Pasquale Marino, riportato da Il Secolo XIX questa mattina.