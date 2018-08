Spezia, Ricci: "Contro il Brescia regaliamo una vittoria ai nostri tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta all'esordio contro il Venezia il centrocampista dello Spezia Matteo Ricci ha parlato in conferenza stampa guardando già alla sfida contro il Brescia: "Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto visto che si parla di un tempo a testa, ma un tiro deviato è bastato ad indirizzare il match in favore del Venezia e noi non siamo riusciti a trovare la via del gol. Il campo pesante e la condizione fisica non ancora al top non ci ha consentito di rendere al meglio, ma cresceremo anche perché siamo una squadra con tanti nuovi giocatori e serve tempo per affinare i meccanismi. Ora però testa al Brescia contro cui mi aspetto una reazione che ci consenta di vincere davanti ai nostri tifosi. - conclude Ricci come riporta il sito dello Spezia - Centrocampo reparto folto? La concorrenza è tanta, ma questo spinge ognuno di noi a dare sempre qualcosa in più e la qualità degli allenamento ne giova".