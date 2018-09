Spezia, Shekiladze ha rescisso. Futuro in Georgia

L'attaccante Irakli Shekiladze non è più un calciatore dello Spezia dove era arrivato nel luglio del 2017 firmando un triennale. Il club ligure garantirà al georgiano tutto lo stipendio di questa stagione ricevendo in cambio la rinuncia alla pagamento dell'ingaggio del prossimo anno. Lo rivela Il Secolo XIX spiegando che Shekilandze dovrebbe tornare in patria avendo contatti già avviati con Lokomotiv Tbilisi e Bolnisi.