Spezia, si avvicina il rinnovo fino al 2022 per Gyasi

© foto di Federico De Luca

Rinnovo in vista per Emmanuel Gyasi. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX nei prossimi giorni l'attaccante italo-ghanese dovrebbe firmare il nuovo accordo con lo Spezia fino al giugno 2022. Gyasi, tesserato per il club ligure dall'estate 2016, nelle ultime stagioni ha giocato in prestito con Pistoiese e SudTirol prima di fare ritorno in Liguria nello scorso agosto.