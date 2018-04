Spezia, si pensa al ritorno dell'enfants du pays Cesarini

© foto di Matteo Papini/Image Sport

A distanza di cinque anni le strade di Alessandro Cesarini, attaccante in forza alla Reggiana, e dello Spezia potrebbero incrociarsi nuovamente con il ritorno dello spezzino nella squadra della sua città che gli permise di esordire fra i professionisti dopo alcune ottime stagioni in Serie D con la Sarzanese. Gli scout del club ligure, come riportato nei giorni scorsi da TuttoC.com, hanno infatti visionato il calciatore in occasione della gara fra la Reggiana e il Bassano al Mapei Stadium e in estate potrebbero provare a strappare il giocatore agli emiliani, con cui però ha un contratto fino al 2020 facendo parte dello zoccolo duro del progetto portato avanti da Mike Piazza.