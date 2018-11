Spezia, Terzi: "Chiarito coi tifosi. Sogno in grande con questa maglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore e capitano dello Spezia Claudio Terzi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro il Benevento nel recupero di campionato: “Le vittorie migliorano l'umore, ma credo che la partita di Salerno sia servita a sfoderare poi la prestazione fatta contro il Benevento, a tirare fuori quella cattiveria necessaria a superare una squadra forte come quella giallorossa. Dispiace aver subito gol perché il Benevento ha creato poco e abbiamo perso un pallone evitabile in uscita, ma nonostante ciò la squadra non si è disunita e ha continuato a giocare senza timore, trovando la terza rete e non rischiando più nulla. Nonostante lo scetticismo iniziale stiamo crescendo e ora ci manca solo quella continuità che ci permetterebbe di fare un ulteriore salto di qualità. - continua Terzi parlando anche del rapporto coi tifosi - In estate c'è stato un chiarimento, sia io che loro vogliamo il bene di questa piazza ed io non ho mai pensato di andar via, sono felice di essere il capitano dello Spezia e sogno in grande con questa maglia. Il mio futuro? Come è giusto che sia, sono stati rinnovati i contratti dei giovani, per me e altri senatori c'è tempo. La mia volontà è quella di rimanere e credo che quanto calciatore e società guardano nella stessa direzione, trovare un accordo è facile”.