Spezia, Terzi: "Oggi avremmo meritato un risultato positivo"

Al termine della sfortunata sfida dell'Arechi, è il capitano Claudio Terzi ad analizzare l'incontro: "Dispiace tantissimo non esser riusciti a portare a casa punti dalla trasferta odierna, perchè credo che sia stata la nostra miglior partita della stagione, specialmente in trasferta; proprio come accaduto a Verona, altro match ben giocato lontano dal "Picco", non abbiamo colto un risultato positivo e la colpa senza dubbio è nostra, perchè in occasione del gol siglato da Bocalon abbiamo perso un pallone evitabile ed allo stesso tempo, nel corso dell'incontro siamo stati poco reattivi nell'area di rigore avversaria nonostante i presupposti per segnare non siano certo mancati.

Due partite senza gol per una squadra che crea tanto come la nostra sono troppe, dobbiamo migliorare e lavorare per trovare più cattiveria in zona gol, visto che anche oggi, nonostante l'inferiorità numerica, abbiamo mantenuto saldamente il pallino del gioco, creando numerose opportunità per pareggiare.

Sicuramente è mancata anche la fortuna, vedi la traversa di Galabinov con la sfera che è terminata tra i piedi dell'unico giocatore della Salernitana nei paraggi, oppure alcuni rimpalli che avrebbero potuto girare diversamente, ma io non voglio cercare alibi, credo che la fortuna bisogna andarsela a prendere e solo con il lavoro quotidiano si possa trovarla.

Crediamo tanto nel lavoro di mister Marino, tutti noi siamo determinati a tornare alla vittoria il prima possibile, per lui e per i nostri tifosi, che anche oggi hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia venendo numerosi a Salerno e che alla fine ci hanno applaudito nonostante il risultato.

Ripeto, non aver colto un risultato positivo oggi brucia davvero tanto perchè quando si offrono prestazioni del genere non è ammissibile tornare a casa senza punti".