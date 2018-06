Spezia, tutto su Zanetti per la panchina. Si tratta col SudTirol

Potrebbe presto trovare un nuovo proprietario una delle panchine ancora vacanti in Serie B. Si tratta di quella dello Spezia, per la quale, secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe in pole Paolo Zanetti, giovanissimo tecnico del SudTirol rivelazione in Serie C. "La trattativa - si legge - procede spedita, anche se ora i liguri devono trovare l'accordo con il SudTirol per liberarlo visto che il giovane allenatore è vincolato fino al 2020".