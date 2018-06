Spezia, Venturato e Vivarini i nomi nuovi per la panchina

Non solo l'Inter su Radja Nainggolan. Secondo Sky Sport il Ninja è finito nel mirino anche dell'Atletico Madrid. I primi contatti esplorativi fra la Roma ed i Colchoneros ci sono già stati, anche se il calciatore non è ancora stato interpellato a riguardo. Se l'operazione dovesse...

De Vrij snobba il Mondiale: "Non lo seguirò, già penso all'Inter"

Juve, per i tifosi il colpo da 90 sarà Milinkovic-Savic

Roma forza 4. Per un nuovo ciclo o per dare l'assalto allo Scudetto?

Verdi: "Napoli, non vedo l'ora di iniziare. Bologna, grazie di tutto"

Cori contro Napoli, corso formativo sul rispetto per l'U15 della Juventus

Marotta: "Higuain non ha chiesto la cessione. Icardi? Fantacalcio"

Marotta: "Emre Can? Spero in 10 giorni. Cancelo buon giocatore"

Milan, Fassone: “Saremo volano per la crescita del calcio femminile”

Lo Spezia continua la ricerca di un sostituto di Fabio Gallo per la panchina della prossima stagione. Gli ultimi due nomi valutati sono quelli di Roberto Venturato , del Cittadella, e Vincenzo Vivarini , reduce dall'esonero all'Empoli. Il secondo era già stato sondato lo scorso anno prima che la società decidesse di affidarsi al tandem Andrissi-Gallo. Lo riferisce Il Secolo XIX .

