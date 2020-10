Sprint Reggina, Toscano: "Soddisfatti dal mercato. I ragazzi hanno capito la nostra identità"

vedi letture

Con quattro punti nelle prime due partite (meglio ha fatto solo il Cittadella) è da considerarsi positivo l'avvio di Serie B della neopromossa Reggina di Domenico Toscano. Il tecnico dei calabresi ne ha parlato attraverso le colonne di Tuttosport: "Siamo molto contento di questo inizio di stagione - spiega -, ma sappiamo che dobbiamo lavorare ancora tanto per migliorare. Siamo contento non tanto per i risultati quando per le prestazioni. Siamo stati molto convincenti. I ragazzi hanno capito l'identità che abbiamo e che vogliamo portare avanti. Abbiamo però enormi margini di miglioramento, bisogna lavorare ancora molto per crescere sotto alcuni aspetti".

Toscano, poi, analizza nel dettaglio anche il mercato portato avanti dal club: "È stato fatto il massimo per poter raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati".