Stellone: "Frosinone? Sarà emozionante, ma penso solo al Palermo"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato della sfida contro il Frosinone, squadra portata dalla C alla A solo pochi anni fa, valida per l'andata della finale play off di Serie B: “Giocare contro il Frosinone sarà emozionante visti i tanti anni trascorsi in quella piazza. Quando arrivai costruimmo qualcosa di grandioso con tanti ragazzi provenienti dal settore giovanile che ora sono ancora in pianta stabile in prima squadra. Al fischio d'inizio però penserò solo al Palermo e ai primi 90 minuti di una sfida da 180 minuti che vale tantissimo. Quella di domani sarà importante, ma non fondamentale. Affronteremo una squadra molto forte e mentalmente ripresa rispetto alla batosta dell'ultimo minuto contro il Foggia., sono sicuro che loro non penseranno al fatto di avere 2 risultati su 3 utili contro di noi e attaccheranno fin dall'inizio. - continua Stellone come riporta Tuttopalermo.net - Quando si gioca ogni tre giorni è meglio cambiare diversi giocatori, farli ruotare in modo tale da stressarli fisicamente. Nestorovski e Struna sono due giocatori importanti come lo sono i compagni, vedrò se schierarli in campo, ma vi posso assicurare che non c'è nessun caso legato al macedone”.