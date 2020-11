Stepinski e Coda lanciano il Lecce. Per il Pescara di Oddo è notte fonda: finisce 3-1

Il Lecce torna alla vittoria dopo tre gare grazie al suo duo d’attacco. Stepinski, due gol, e Coda, una rete, infatti trascinano i salentini nel posticipo contro un Pescara sempre più in crisi e alla quinta sconfitta di fila in campionato che lo tiene inchiodato all’ultimo posto con appena un punto.

La gara si sblocca al 13° quando il centravanti polacco dopo un batti e ribatti in area trova l’angolo giusto per battere Fiorillo. Il Lecce spinge e sfiora più volte il raddoppio – clamoroso l’errore di Coda al 40° di fronte al portiere avversario – trovandolo solo a inizio ripresa proprio con l’ex Benevento che approfitta di un assist al bacio di Mancosu. Il gol risveglia il Pescara che prima accorcia con un gol d’alta scuola di Maistro, tiro a giro che si infila sotto l’incrocio opposto, e poi sfiora il pari con Vokic, parata d’istinto salva risultato di Gabriel. Al 75° arriva però il tris giallorosso con Stepinski bravo ad approfittare di un errore di Fernandes per involarsi verso la porta abruzzese e battere ancora Fiorillo. Per il Pescara e per Oddo è notte fonda con il tecnico che appare sempre più traballante nonostante finora sia sempre stato confermato dalla dirigenza.

Lecce-Pescara 3-1 (13°, 75° Stepinski, 50° Coda; 67° Maistro)