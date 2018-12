Tateo: "Guidone e Della Rocca via da Padova. Ma non in Serie C"

© foto di Nicolò Schira

L’agente Giovanni Tateo ha parlato ai microfoni di Padovagoal.it della situazione di Marco Guidone e Francesco Della Rocca che a partire da ieri si alleneranno da soli assieme a Vincenzo Sarno e che a gennaio potrebbero partire: “Non voglio creare alcun caso o alimentare polemiche e per questo prendiamo atto delle decisioni della società. Per i due ragazzi non prendiamo in considerazione soluzioni in Serie C e valuteremo se ci saranno possibilità di uno scambio di giocatori con altri club di B, sono sicuro che il direttore Zamuner sarà bravo a creare le premesse affinché ciò accada”.