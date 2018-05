Tavano: “Frosinone favorito ai playoff, Dionisi mi somiglia”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Tavano, attaccante ex Roma e Valencia che ora gioca con la Carrarese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei playoff di Serie B. Sul Frosinone, l'ex Empoli ha detto: “Prendere un gol in contropiede all’89’ e vedersi sfuggire dalle mani la Serie A è qualcosa di tremendo. Longo deve essere bravo a fare tabula rasa e sgombrare la mente dai suoi dai rimpianti. Solo così il Frosinone può riacciuffare la promozione. Credo che resti comunque la favorita, è l’unica che può permettersi di pareggiare tutte le gare e non è poco. Poi con Dionisi ha il nuovo Ciccio Tavano. Conosco bene Federico, abbiamo giocato insieme, è un attaccante di razza e mi assomiglia molto. Poi è entrato in forma nel momento giusto, in questo finale di stagione. Mi sbilancio, può essere l’uomo copertina di questi playoff”, ha detto.