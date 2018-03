Teramo, Campitelli: "Salviamo la categoria con le unghie e i denti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Molta amarezza in casa Teramo dopo la sconfitta rimediata conto il SudTirol. Dalle colonne del quotidiano Il Centro, ecco le parole di patron Luciano Campitelli a riguardo:

"Servirebbe una benedizione per la squadra, perchè perdere come è avvenuto a Bolzano è beffardo e incredibile allo stesso tempo. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi e al mister per la prestazione di mercoledì. Avevamo contenuto il SudTirol per tutta la partita, poi siamo stati puniti da un episodio e da una deviazione fortuita in mischia di un nostro giocatore. Una sconfitta così ti lascia senza parole”.

Ma si guarda al futuro: “Credo ancora nella salvezza diretta. Domenica bisogna battere la Triestina, non possiamo fare diversamente e la squadra ne è consapevole. Confido nel supporto dei nostri tifosi. La Serie C è un patrimonio che vale la pena difendere con le unghie e con i denti. Il mister gode della mia fiducia senza alcun tipo di problema”.

E sulla classifica non manca una stoccata sul fatto che il Vicenza non ha ricevuto penalità per le irregolarità amministrative: “Se le avessimo fatte noi le irregolarità del Vicenza ci avrebbero penalizzato dopo due giorni. E' una vergogna. Non mi ci ritrovo più in questo sistema. In dieci anni di gestione io ho sempre rispettato tutte le scadenze e ne vado fiero”.