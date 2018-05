Ternana, Corriere dell'Umbria: "Fere a pezzi"

© foto di Federico Gaetano

"Fere a pazzi, quanti infortuni in questo finale", titola così questa mattina Il Corriere dell'Umbria nelle sue pagine interne. Piove sul bagnato in casa rossoverde: si aggrava il quadro degli infortunati, è proprio una stagione "no". Dopo Montalto, Gasparetto e Albadoro, stagione finita anche per Paolucci: lesione al ginocchio.