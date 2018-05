Ternana, Corriere dell'Umbria: "Vincere e sperare"

© foto di Federico Gaetano

"Vincere e sperare", scrive questa mattina Il Corriere dell'Umbria. La Ternana, in emergenza, deve fare tre punti e poi aspettare risultati utili dagli altri campi per i playout. A Vercelli De Canio dovrà fare a meno di otto elementi e mezzo, anche Sala non è al meglio e andrà in panchina.