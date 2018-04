Ternana, De Canio: "Danneggiati dall'arbitro, vogliamo almeno i playout"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luigi De Canio, tecnico della Ternana, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Foggia: “Dispiace aver perso due punti in questo modo ma - riporta Ternananews.it - abbiamo trovato di fronte un avversario forte e in un buon momento. Abbiamo avuto la possibilità di vincere con un comportamento della squadra molto positivo. Resta l’amarezza per i due punti persi”.

Come ha visto l’episodio dell’ammonizione su Carretta? “Ero lontano. Carretta ha preso un calcio, ha cercato di stare in piedi ed è caduto dopo. Sono un po’ arrabbiato perché non credo che l’arbitro abbia fatto una buona partita. Durante tutta la gara ci ha danneggiato parecchio”.

È una Ternana sempre in crescita. “Noi siamo ferocemente determinati a lottare fino alla fine per cercare di raggiungere quantomeno i playout e la squadra lo sta dimostrando. Possiamo anche giocare meglio, ma dover fare risultato a tutti i costi toglie un po’ di sicurezza. Quando si trova un arbitraggio del genere la sicurezza arriva ancora meno e poi si commettono degli errori”.

Il derby col Perugia? “Ci pensiamo. Speriamo di trovare un arbitro all'altezza”.

Come ha visto il pubblico? “Spero che continuino a sostenere i ragazzi per l’impegno che va loro riconosciuto. Può essere un elemento importante per le prossime partite”.