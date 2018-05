Ternana, Favalli: "Merito al Parma. Retrocessione? Non siamo rassegnati"

© foto di Federico Gaetano

Presente nella mixed zone dello stadio Tardini, l'esterno della Ternana Alessandro Favalli ha parlato dopo il ko di Parma: "E’ una sconfitta arrivata da errori. Sapevamo di avere di fronte una squadra difficile e volevamo riscattare la debacle di sabato scorso. Purtroppo non siamo riusciti a contenere i ducali ma ancora mancano tre partite e non dobbiamo mollare. Oggi siamo entrati in campo in modo diverso, volevamo dimostrare a tutti che la partita contro il Pescara è stata solo un episodio. Gli errori individuali nostri e la bravura del loro portiere hanno fatto da padrone. Merito agli avversari per questa vittoria. Per la prossima gara contro il Palermo? Non ci siamo rassegnati, finché la matematica non ci condanna cerchiamo di fare più punti possibili. I tifosi? E’ normale ci sia malumore, anche oggi erano tantissimi e ci hanno incitato dall’inizio fino alla fine".