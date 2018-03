Ternana, il futuro ha il volto di De Canio. Sia in B che in C

© foto di Federico De Luca

IL TREND - "Perché ho accettato la Ternana? Qualche giorno fa ho letto un'intervista di Bandecchi che diceva che sognava la Serie A e che si trovava a lottare per non retrocedere, mettendoci sempre la faccia. Poca gente si assume la responsabilità dei propri errori, e ho capito che era una persona per bene" con queste parole Luigi De Canio si è presentato lo scorso 22 febbraio alla piazza umbra dopo l'esonero di Sandro Pochesci e con una situazione di classifica tutt'altro che rosea. L'obiettivo stagionale è la salvezza, ma le chance sono oggettivamente poche.

LA SITUAZIONE ATTUALE - I tre anni e mezzo di contratto concordati dalla Ternana con De Canio dimostrano che il progetto tecnico va oltre il conseguimento della salvezza nella stagione in corso. L'idea della proprietà è quella di rilanciare il club affidandosi ad un allenatore di categoria superiore. Sia che la Ternana si salvi sia che retroceda in Serie C.

Contratto fino al 2018

Permanenza: 90%