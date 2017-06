Ternana, Longarini: "La città dia una mano a questa nuova proprietà"

© foto di Federico Gaetano

L'ex amministratore unico della Ternana Simone Longarini ha parlato del passaggio di proprietà e dell'arrivo di Unicusano alla guida del club umbro di proprietà della sua famiglia per 14 anni: “Invito tutti a seppellire qualunque forma di livore e ascia di guerra e a dare una mano a questa gente che fa questo per passione. Trovare oggi qualcuno che lo fa come vogliono farlo loro non è facile. Teniamoceli stretti e lo dico da ternano. Bandecchi e Ranucci hanno voluto fortemente la Ternana e anche nei momenti e impasse non si sono tirati indietro, anzi hanno spinto per chiudere. Abbiamo iniziato a febbraio a lavorare in maniera silente poi a maggio con l'entrata in scena dell'avvocato Proietti tutto è stato reso palese. Dopo il mio comunicato ha ricevuto numerose manifestazioni d’interesse che sono state scartate subito perché non avevano i requisiti che cercavamo, poi è arrivato Unicusano. Da subito siamo andati d’accordo perché sono persone che parlano il mio stesso linguaggio. Bandecchi voleva la Serie B e ci è riuscito arrivando in una città che offre poche opportunità e quindi trovare qualcuno come lui non è facile e sono certo che viene qui a fare calcio spinto da una passione simile a quella della piazza e consapevole delle difficoltà che avrà davanti. Per questo invito tutti ad aiutarlo. - conclude Longarini come riporta Ternananews.it - Ho commesso degli errori e li ho pagati tutti personalmente, quello che mi ha fatto disinnamorare di Terni è che si dà tutto per scontato, non si capisce che per fare calcio qui servono molti soldi e c'è bisogno di un programma a lungo termine. Il momento più bello della mia gestione è la salvezza di quest'anno,un vero e proprio miracolo, il momento più brutto è stato il periodo in cui mi sono sentito solo. Ci sta perdere le partite, ci sta commettere degli errori ma non ci sta di combattere contro chi si trova nelle mura domestiche. Si deve contestare me, non sperare che la Ternana perda per mandarmi via. L'importante è che oggi sono riuscito a consegnare una realtà solida, che non ha scheletri nell’armadio in serie B”.