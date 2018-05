Ternana, Pochesci ha rescisso il contratto

© foto di Federico Gaetano

Come riportato da Ternananews.it il tecnico Sandro Pochesci nella mattinata di oggi ha rescisso il contratto che lo legava per altri quattro anni al club umbro. L'allenatore, esonerato alla 23^ giornata, è quindi libero di trovare una nuova squadra per la prossima stagione. Ora si attende solo il comunicato ufficiale.