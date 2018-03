Ternana, Ranucci: "Peggior prestazione dell'anno, umiliata la città"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente della Ternana Stefano Ranucci ha parlato a Ternananews.it dopo la sconfitta contro l'Ascoli nello scontro diretto manifestando tutta la propria frustrazione e rabbia per la prestazione dei rossoverdi: “Sono ancora furioso perché questa gara doveva rappresentare una svolta, almeno parziale, che poteva dare un significato completamente diverso al finale di stagione e invece si è vista la peggior prestazione dell'anno ed è intollerabile. Gli errori commessi sono gravi, ma non voglio concentrarmi su quelli, ma sul carattere che è mancato, non ho visto la grinta e la voglia che deve contraddistinguere la nostra squadra e fanno bene i tifosi a essere incazzati. Questa prestazione è un'umiliazione per la città e la tifoseria. - continua Ranucci – Questa squadra non è mai riuscita a vincere uno scontro diretto, abbiamo perso malamente le partite contro le ultime che teoricamente dovevano essere alla nostra altezza e, con forse l'esclusione della gara contro l'Entella, non si è mai visto lo spirito giusto, la giusta mentalità”.