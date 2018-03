Ternana, salvezza a rischio. Serve uno sprint come con Liverani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dell'Umbria in edicola analizza il momento difficile in casa Ternana, ultima in classifica con gli stessi punti dello scorso anno. Secondo quanto riporta il giornale adesso servirebbe un cammino simile a quello fatto con Fabio Liverani nella passata stagione quando in primavera arrivarono 23 punti in 11 gare.