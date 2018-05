Ternana, si riparte in C con una novità: via il nome "Unicusano"

© foto di Federico Gaetano

La Ternana il prossimo anno sarà costretta a ripartire dalla serie C, con una novità importante: non ci sarà più "Unicusano" nella denominazione della società, che tornerà a chiamarsi semplicemente Ternana. Infatti, già in giornata, sono stati cambiati i loghi nei vari luoghi dello stadio Liberati. Via quelli con la scritta "Unicusano", sostituiti da quelli con la semplice scritta Ternana. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.