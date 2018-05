Ternana, un anno dopo potrebbe tornare Pagni

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

In casa Ternana si continua a sondare il terreno alla ricerca di un direttore sportivo che sostituisca Luca Evangelisti. L'ultimo nome accostato al club umbro è quello di Danilo Pagni, ora osservatore del Milan, che già in passato è stato l'uomo mercato dei rossoverdi. Un ritorno al passato dopo appena una stagione di separazione che potrebbe concretizzarsi per riportare in Serie B le Fere. Lo riferisce Ternananews.it.