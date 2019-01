Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come già emerso le strade di Gaetano Monachello e del Pescara si separeranno durante questa sessione di mercato. Il giocatore di proprietà dell'Atalanta non ha convinto la dirigenza del Delfino e dunque cercherà una nuova avventura, sempre in Serie B. Oltre alla Cremonese, società emersa come pretendente già da qualche giorno, secondo quanto appreso dalla nostra redazione ci sarebbe anche un'altra società interessata all'ex Palermo. Si tratta dell'Ascoli, club nel quale Monachello ha militato nella seconda parte della passata stagione.