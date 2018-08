TMW - Ascoli, accordo triennale con Ardemagni

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano

L'Ascoli è pronto a annunciare l'arrivo dell'attaccante svincolato Matteo Ardemagni, lo scorso anno in forza all'Avellino con cui ha segnato sette reti in 33 presenze. Il giocatore classe '87 si legherà al club bianconero per le prossime tre stagioni.