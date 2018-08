TMW - Ascoli, in arrivo il promettente Frattesi

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’ Ascoli non si ferma. Durante la notte praticamente definita l’ operazione che porterà in bianconero il nazionale Under 19 Davide Frattesi, centrocampista centrale classe '99, dal Sassuolo. Un colpo veramente importante per il club di Pulcinelli. Il giocatore già nella giornata di domani potrebbe arrivare ad Ascoli ed iniziare la nuova avventura in bianconero.