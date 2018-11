TMW - Ascoli, pazza idea Giuseppe Rossi: palla al giocatore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una suggestione per l’Ascoli. Contatti per arrivare a Giuseppe Rossi. Una pazza idea per il club marchigiano che ha manifestato il proprio interesse qualche giorno fa. Ora decidere spetta al giocatore e al suo entourage. Sogno di mercato in casa Ascoli, Pepito Rossi nel mirino...