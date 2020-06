tmw Benevento, anche infortunati e squalificati partiranno per Empoli. Si spera nella festa

Il Benevento spera di poter festeggiare già venerdì a Empoli la promozione in Serie A e per questo, come raccolto dalla nostra redazione, tutta la squadra compresi infortunati e squalificati partirà alla volta della Toscana. Ma non solo, oltre ai giocatori, anche tutto lo staff societario – compresi i magazzinieri – partirà per Empoli con in testa ovviamente il presidente Oreste Vigorito.