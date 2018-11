TMW - Benevento, si va verso la conferma di Bucchi: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avanti con Christian Bucchi. Sembrano queste le indicazioni in casa Benevento dopo la sconfitta di oggi contro lo Spezia. La società secondo quanto filtra in questi minuti pare orientata a proseguire con il suo tecnico per cercare di riprendersi al più presto dal momento non particolarmente felice. Bucchi e il Benevento, si va verso la conferma...