TMW - Benevento, tanti sondaggi per Asencio. Ma difficilmente partirà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibili movimenti nel reparto offensivo per il Benevento di mister Bucchi. E fra i giocatori che potrebbero spostarsi in questa sessione di mercato c’è anche Raul Asencio. Lo spagnolo teoricamente non sarebbe fra i calciatori in uscita dal club sannita, anche perché sta giocando, crescendo e dando il proprio contributo (in stagione 16 presenze, 2 reti e 4 assist). Ma molto in tal senso dipenderà dall’eventuale ritorno o meno di Fabio Ceravolo dal Parma, con Asencio che a quel punto potrebbe chiedere spazio e valutare altre possibilità. A livello di sondaggi sono tanti i club che si sono mossi per lui, dalla Cremonese al Lecce passando per Brescia e Pescara. Ma come detto, difficilmente il classe ’98 lascerà il Benevento se la situazione dovesse rimanere questa.