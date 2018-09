TMW - Brescia, Corini ha firmato. Annuale con opzione

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La voce circolava già da questa mattina e a breve sarà ufficiale. Il Brescia, dopo l'esonero di David Suazo, ripartirà da Eugenio Corini in panchina. Il tecnico ex Chievo e Novara ha infatti firmato un contratto di un anno con opzione e sarà annunciato già in serata.