tmw Buone notizie per l'Ascoli: tutto il gruppo squadra negativo al tampone

vedi letture

Buone notizie per l'Ascoli. Come da prassi, l'intero gruppo squadra si è sottoposto al tampone in vista della sfida di domani con la Salernitana. Come raccolto da TMW l'intero gruppo squadra è risultato negativo al tampone.