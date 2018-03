TMW - Campagnolo: “Cittadella, che lavoro! Può arrivare in Serie A”

© foto di Federico De Luca

Allena attualmente i portieri delle formazioni giovanili del Cittadella. Andrea Campagnolo, ex portiere di Catania e Cagliari, ha parlato attraverso Tuttomercatoweb.com della prima squadra che è in piena zona playoff nel campionato di Serie B. “Il Cittadella - ha detto Campagnolo - è ormai una realtà importante, in B è una Società rispettata da tutti e lo dimostrano i risultati in campo. E' tutto frutto di un grande lavoro, tutto gira nel modo giusto ma non è un caso. C'è stata grande continuità in questi anni, vuol dire che alla base c'è una grande dirigenza. Il Cittadella sta dimostrando di avere basi solide, i ragazzi cambiano ma la Società resta. L'importante è proprio questo, l'esempio lampante è la Juventus perché cambia calciatori ma la mentalità resta sempre vincente”.

Si pensa, dunque, al grande salto in Serie A? “Non è facile, ma stiamo parlando di una realtà piccola. Ma c'è una Società che può stare tranquillamente in Serie A, sia per come lavora e per le qualità umane e tecniche”.