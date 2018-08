TMW - Carpi forte su Nicastro. Ma la concorrenza non manca

Fonte: Marco Conterio

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Carpi continua a sondare il mercato degli attaccanti per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club emiliano punta con forza Francesco Nicastro, classe '91 che può agire sia da esterno che da seconda punta, in forza al Foggia. Sul calciatore però la concorrenza non manca visto che Livorno e Spezia lo avrebbero messo nel mirino anche se al momento gli emiliani sono favoriti e potrebbero chiudere a ore l'affare.