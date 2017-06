TMW - Cesena, sfida all'Avellino per Donnarumma

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Cesena sarebbe pronto a sfidare l'Avellino per l'attaccante Alfredo Donnarumma in uscita dalla Salernitana. Nei prossimi giorni sono attese novità per l'attaccante classe '90 che sembra a un passo dall'addio al club campano dopo due stagioni.