© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista Jacopo Segre del Torino è prossimo a trasferirsi nuovamente in Serie B per vestire la maglia del ChievoVerona. Il classe ‘97, la scorsa stagione al Venezia dove ha collezionato 31 presenze con 3 reti all’attivo, si dovrebbe trasferire in gialloblù in prestito.