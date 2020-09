tmw Cittadella, rinforzo per l'attacco: in arrivo Karamoko Cissé dal Verona

vedi letture

Rinforzo in attacco in arrivo per il Cittadella: secondo quanto raccolto da TMW, il club veneto ha infatti definito l'arrivo di Karamoko Cissé, attaccante classe '88 l'anno scorso in prestito alla Juve Stabia (4 gol in 18 presenze nell'ultimo campionato di B), dall'Hellas Verona.