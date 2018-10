TMW - Cittadella, rinnovano Adorni e Paleari. E si lavora per Schenetti

© foto di Federico Gaetano

Due rinnovi in casa Cittadella. Il portiere Alberto Paleari ha prolungato il suo contratto fino al 2022. Contestualmente ha firmato il rinnovo anche il difensore Davide Adorni. E sono già partiti i contatti per il prolungamento di Schenetti. Primi approcci tra le parti. Lavori in corso a Cittadella, tra due rinnovi già fatti e uno che potrebbe arrivare nelle prossime settimane...