TMW - Cosenza, chiesto il prestito di Carillo al Genoa

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Luigi Carillo (22) è finito nel mirino del Cosenza. Secondo quanto raccolto da TMW, il club calabrese ha chiesto in prestito il difensore del Genoa. Il ragazzo, nella scorsa stagione, ha vestito la maglia del Pisa in Serie C.