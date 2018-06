TMW - Crotone, accordo a cena con Stroppa. Manca solo l’ok del Foggia

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Federico Gaetano

Il Crotone a cena col suo nuovo allenatore. Si tratta di Giovanni Stroppa che in serata, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, ha cenato assieme alla dirigenza calabrese al completo (il presidente Gianni Vrenna, il dg Raffale Vrenna e il ds Giuseppe Ursino). Tutti rientrati in compagnia in albergo: più che un incontro per conoscersi. Accordo sostanzialmente trovato: club e allenatore sono in sintonia e manca davvero pochissimo per la definitiva fumata bianca. Ora Stroppa dovrà trovare l'accordo con il Foggia, a cui è legato per un altro anno, per liberarsi e poter guidare il Crotone nella prossima stagione. Ma sembra quasi una formalità.